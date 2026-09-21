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Manfredonia, nuovi alloggi popolari. Mansueto: “Siamo consapevoli che l’emergenza abitativa rappresenta una criticità rilevante nella nostra comunità”

Iniziati i lavori per la realizzazione dei 16 alloggi popolari!

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori per la realizzazione dei 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito del cd. PIRP – Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie da parte di Arca Capitanata.

Un intervento interamente finanziamento dalla Regione Puglia nel lontano 2009 e che aveva subito diverse battute d’arresto a causa di alcuni problemi, completamente superati nei primi mesi di amministrazione, grazie al lavoro sinergico svolto da tutti gli uffici degli Enti coinvolti (Comune di Manfredonia, Arca Capitanata e Regione Puglia), ai quali esprimo un profondo ringraziamento.

Siamo consapevoli che l’emergenza abitativa rappresenta una criticità rilevante nella nostra comunità, così come nel resto del Paese.

Per questo motivo, limitatamente alle competenze comunali, in questi due anni di amministrazione, abbiamo messo in campo politiche pubbliche in grado di promuovere e favorire l’edilizia residenziale popolare e sociale, sia da parte di enti pubblici che privati: riduzione degli oneri di urbanizzazione nella misura massima del 50 % prevista dalla normativa regionale sia per edilizia residenziale popolare che sociale; esenzione Imu e costo di costruzione per chi intende realizzare edilizia residenziale sociale nei casi espressamente previsti dalla legge n. 36/23.

L’opera di che trattasi non è solo un cantiere, ma qualcosa di più importante: 16 case che presto diventeranno il luogo in cui vivere, crescere una famiglia, costruire sogni e guardare al futuro con maggiore serenità.

Sappiamo che c’è ancora tanto da fare, ma da oggi 16 famiglie hanno un motivo in più per credere in un futuro migliore ed è questo il nostro compito: lavorare ogni giorno con passione e spirito di servizio per migliorare la qualità della vita della nostra comunità.

Giovanni Mansueto – Assessore Comune di Manfredonia