Politica Manfredonia

Manfredonia, nuove assunzioni al Comune

Comunicato Stampa5 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, nuove assunzioni al Comune

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia comunica la conclusione dell’iter procedurale che ha consentito l’immissione immediata in organico di quattro nuovi funzionari specializzati, destinati a rafforzare i settori strategici dei Lavori Pubblici e dell’Area Economico-Finanziaria.

In qualità di Assessore al personale sono entusiasta perchè abbiamo portato a compimento un iter complesso, mantenendo l’impegno preso con la cittadinanza. L’inserimento di queste figure si colloca pienamente nelle previsioni del PIAO 2025-2027 

Ringrazio il Sindaco, gli Uffici del Personale, il Dirigente e tutti coloro che hanno operato con professionalità per garantire una gestione impeccabile della procedura. Un ringraziamento particolare va al Programma Nazionale CAPCOE per il supporto strategico fornito.

I quattro professionisti immessi in servizio sono:
Dott.ssa Lupoli Martina Maria Agata – Dott.ssa Tenace Antonella –
Dott. Infante Alessandro Pio – Dott.ssa Vitulano Ida Josephine

Comunicato Stampa5 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©