Manfredonia, nuove assunzioni al Comune
L’Amministrazione Comunale di Manfredonia comunica la conclusione dell’iter procedurale che ha consentito l’immissione immediata in organico di quattro nuovi funzionari specializzati, destinati a rafforzare i settori strategici dei Lavori Pubblici e dell’Area Economico-Finanziaria.
In qualità di Assessore al personale sono entusiasta perchè abbiamo portato a compimento un iter complesso, mantenendo l’impegno preso con la cittadinanza. L’inserimento di queste figure si colloca pienamente nelle previsioni del PIAO 2025-2027
Ringrazio il Sindaco, gli Uffici del Personale, il Dirigente e tutti coloro che hanno operato con professionalità per garantire una gestione impeccabile della procedura. Un ringraziamento particolare va al Programma Nazionale CAPCOE per il supporto strategico fornito.
I quattro professionisti immessi in servizio sono:
Dott.ssa Lupoli Martina Maria Agata – Dott.ssa Tenace Antonella –
Dott. Infante Alessandro Pio – Dott.ssa Vitulano Ida Josephine