Manfredonia, Moscone: “Se possiamo investire miliardi in strumenti militari, possiamo e dobbiamo investire nella tutela e nella bellezza dei nostri luoghi”

Ieri sera, domenica 20 luglio, lo Spazio Apocrifi alla Marina del Gargano ha ospitato non il previsto cameo musicale, ma qualcosa di più urgente e necessario: una Assemblea Cittadina in risposta agli eventi criminali che stanno lacerando Manfredonia e dintorni. Un momento nato dal dolore, trasformato in riflessione collettiva, in presenza attiva, in gesto politico e spirituale insieme.

All’incontro, con le sue parole, padre Franco ha scelto di stare dentro la ferita della città, senza riserve.

“Questo è un vero teatro: nel senso che è un teatro che dà vita, che fa la vita, che costruisce la vita.”

Un ringraziamento rivolto alla Bottega degli Apocrifi, ma soprattutto un riconoscimento al potere del gesto comunitario che si fa carne, che sceglie di esserci. Parole che non si sono fermate al simbolico, ma hanno toccato con decisione le radici del problema:

“Questa dobbiamo sconfiggerla uscendo da tanta ipocrisia che forse è ancora nascosta dentro molti di noi.”

Il riferimento è all’illegalità mafiosa che si insinua e corrode, ma anche all’indifferenza colpevole, all’abitudine al silenzio.

“Bisogna curare e mettere in sicurezza il territorio, senza dubbio.”

Un appello concreto, che arriva a interrogare anche le priorità dello Stato: se possiamo investire miliardi in strumenti militari, possiamo e dobbiamo investire nella tutela e nella bellezza dei nostri luoghi. La tragedia dell’Oasi del Lago Salso non è un incidente isolato: è un segnale.

Con un tono umile ma profondamente coinvolto, il Vescovo ha anche dichiarato:

“Io mi considero garganico per vocazione.”

Una frase che colpisce per autenticità e adesione al destino della terra che serve e guida come Pastore. È un’appartenenza che chiama alla responsabilità. Non come spettatori, ma come cittadini, credenti, esseri umani.

Il video integrale del suo intervento