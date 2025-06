[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Marasco: “Tari, aumentata la quota fissa variabile”

AL DOTT. GRIECO PREFETTO DI FOGGIA

AL SINDACO DELLA CITTA’ DI MANFREDONIA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL SEGRETARIO COMUNALE

tramite protocollo del 12. giugno 2025 n° 31071

OGGETTO: RETTIFICA SULLA INTERROGAZIONE TARI CON IVITO AL SINDACO E INTERA AMMINISTRAZIONE DI RITIRATE E MODIFICARE GLI AUMENTI “ TRUFFA?”.

Come da precedente comunicazione del 10 giugno 2025 prot. n° 30537 con la presente il sottoscritto GIUSEPPE MARASCO CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO AL SERVIZIO E TUTELA DEI CITTADINI, con la presente integro la precedente e

C H I E D E

Come mai Codesta Amministrazione ha diminuito la tariffa a metro quadro di pochi centesimi, ma ha aumentato del 200% la quota fissa variabile? ( per caso state prendendo in giro i cittadini sipontini non giustificando gli aumenti?)

Approfondendo la lettura dell’atto deliberativo comunale dell’aumento delle tariffe sulla TARI, non capisco perché le tariffe vengono sviluppate dalla società C&C di Margherita di Savoia, chi sono questi? Mi chiedo voglio una risposta, il nostro dirigente di settore controlla?

Il responsabile dell’ufficio tributi ha esaminato le tariffe 2025? L’Assessore al bilancio ha le competenze tecniche per verificare tutto questo e dare delle risposte tecnico amministrativo in Consiglio Comunale appena possibile?

Sono state inviate gli avvisi del tributo TARI ai cittadini recapitati in questo mese di giugno con scadenza della prima rata maggio 2025 come mai?

In conclusione è mai possibile che una Amministrazione di sinistra che sbandiera e dovrebbe tutelare i diritti dei cittadini e le fasce deboli in applicazione della legge, invece prende in giro i contribuenti con una finta diminuzione delle tariffe, perché ?

In attesa di avere risposte chiare in Consiglio Comunale orale e successivamente scritte, onde evitare una mobilitazione popolare il sottoscritto invita l’amministrazione comunale a sospendere immediatamente questo deliberato in attesa di modifiche. Sarò costretto a chiamare i cittadini ad una raccolta delle firme con una petizione popolare.

Inoltre preavviso, farò accesso agli atti per gli oneri di riscossione indebitamente riscossi dalla società C & C di Margherita di Savoia e riscossi dal Comune e successivamente pagati alla suddetta concessionaria.

Manfredonia lì 11 giugno 2025 In fede Firma :GIUSEPPE MARASCO