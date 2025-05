[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Marasco nel gruppo Misto. Fratelli d’Italia sparisce in consiglio, La Salandra: “Spiace, ora una crescita”

MANFREDONIA, MARASCO NEL GRUPPO MISTO.

LA SALANDRA: DIMENTICA IL LAVORO COMPLESSO SVOLTO E LA MIA DISPONIBILITÀ COSTANTE.

SPIACE PERCHÉ MI SEMBRA DI COGLIERE UN CIVISMO FUNZIONALE AL CAMBIO DI CASACCA.

ORA CONFIDO IN UNA CRESCITA DI FRATELLI D’ITALIA A MANFREDONIA



“Leggo che il consigliere comunale di Manfredonia Giuseppe Marasco ha deciso di lasciare il partito Fratelli d’Italia.

Spiace che Manfredonia abbia perso la propria rappresentanza in consiglio comunale, spiace perché quella rappresentanza è stata il frutto di un lavoro complesso e duro in un momento molto particolare per la politica sipontina.

Spiace perché ancora una volta si dimostra come spesso gli eletti dimentichino che quello scranno è il frutto del lavoro e dell’impegno dei “primi dei non eletti”. Nessuno entra in consiglio, o in altre assisi, da solo.

Spiace soprattutto perché, mentre l’ex capogruppo FdI Marasco lamenta un disinteresse del governo nazionale, proprio lo stesso ex capogruppo dimentica quanto fatto proprio da questo governo e dal MASAF per il comparto pesca che, grazie al lavoro del governo Meloni e del ministro Lollobrigida per la prima volta in assoluto sono stati riconosciuti come “agricoltori del mare”, potendo accedere ad istituti che in passato erano sconosciuti a questa categoria.

Spiace perché a fronte della mia costante disponibilità ad ogni eletto del partito, a differenza di altri consiglieri comunali degli altri comuni, non mi sono mai giunte segnalazioni specifiche per Manfredonia da parte dell’ex capogruppo Marasco, e questo se si escludono le “denunce” a Striscia la Notizia che spesso ha ospitato il presidente del Civilis.

Spiace perché leggendo le sue parole, augurandomi di sbagliare, mi sembra di cogliere quel civismo tipico degli ultimi anni che spesso è stato propedeutico a funzionali cambi di casacca. Spiace ma sono certo che proprio questo abbandono sarà momento di crescita per FdI a Manfredonia e per la possibilità per il partito di costruire con gli alleati di centrodestra un rapporto seriamente leale per la costruzione di una concreta alternativa all’Amministrazione comunale”. Lo fa sapere in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.