Manfredonia, Marasco: “Migliorare i servizi al turista e programmazione eventi”

PROGRAMMAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER MIGLIORARE I SERVIZI AL TURISTA.

La stagione turistica è ormai iniziata, ma ancora le strutture ricettive che operano in città nulla sanno dell’attività che l’amministrazione sta portando avanti per l’estate 2025 ormai alle porte.

A sollevare la questione è oggi il Consigliere Comunale Capogruppo Giuseppe Marasco, vice presidente della Commissione Urbanistica, Ambiente e Territorio che chiede un tavolo tecnico sull’imposta di soggiorno.

Nell’interrogazione presentata, rimarca a tal fine come ancora si attenda la convocazione del tavolo tecnico da parte del sindaco Domenico la Marca. Eppure, aggiunge MARASCO, sulla necessità di concordare e programmare per tempo, e non alle porte della stagione turistica, gli introiti dell’imposta di soggiorno.

Questione, quella dell’utilizzo dei proventi dell’imposta, che gli operatori turistici della città di Manfredonia sollevano e contestano da sempre, ritenendo che i fondi debbano esclusivamente essere utilizzati per migliorare i servizi al turista, come la precedente interrogazione ed interpellanza precedentemente presentata Il Consigliere Giuseppe MARASCO rimarca, peraltro, come oltre al tavolo tecnico sull’imposta di soggiorno il sindaco Domenico la Marca o suo delegato, non abbia ancora ritenuto di promuovere confronti e momenti di concertazione con le associazioni di categoria e con il Consiglio Comunale.

Al sindaco di Manfredonia con l’interrogazione presentata viene chiesto di illustrare quali sono le strategie e il piano dettagliato di interventi da città turistica che intende mettere in atto per migliorare servizi e offerta.

Le strutture ricettive sono pronte, aggiunge, ma gli operatori del settore invocano da tempo e non hanno ottenuto risposte rispetto alle iniziative programmate per la prossima estate. A fronte di tutto ciò, da più parti, conclude Giuseppe Marasco , arrivano segnalazioni sulla urgenza di migliorare gli accessi al mare e sistemare e incrementare i parcheggi nei vari lidi, sull’accoglienza in centro storico e sulla necessità di predisporre subito la pulizia delle strade e la scerbatura, in città e riviera sud del nostro Golfo partendo dalla scogliera Acqua di Cristo, inoltre il gravissimo problema della rete fognaria di AQP.

Manfredonia lì 03 giugno, 2025.

CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO GIUSEPPE MARASCO