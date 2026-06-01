Manfredonia, Marasco: “Marciapiede occupato, chiamo polizia locale ma nesuno risponde”

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MANFREDONIA, MARASCO: “MARCIAPIEDE OCCUPATO IN VIA DELLE CISTERNE. CHIAMO POLIZIA LOCALE, NESSUNO RISPONDE. LA SICUREZZA DEI CITTADINI NON E’ UN OPTIONAL”

Manfredonia, 1° Giugno 2026 – “Questa mattina, in via delle Cisterne traversa, un’auto è stata parcheggiata sul marciapiede, occupandolo completamente e impedendo il transito a pedoni, persone con disabilità e mamme con carrozzine. Una violazione grave del Codice della Strada e del rispetto più elementare verso i cittadini più fragili”.

A segnalarlo è il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco, che racconta quanto accaduto: “Da cittadino prima che da amministratore, ho subito chiamato il numero della Polizia Locale per chiedere un intervento urgente. Per oltre venti minuti nessuno ha risposto. Un tempo inaccettabile quando si parla di sicurezza e vivibilità urbana”.

Solo grazie all’intervento dell’Assessore Francesco Schiavone la situazione è stata sbloccata e la pattuglia è intervenuta.

“Ringrazio l’Assessore Francesco Schiavone per la prontezza, ma non posso tacere sulla mancata risposta della Polizia Locale – dichiara Marasco –. Il marciapiede è un bene pubblico, non un parcheggio privato. E chi è preposto a tutelare la legalità deve rispondere, sempre. I cittadini pagano le tasse e hanno diritto a servizi efficienti, soprattutto su temi delicati come la sicurezza stradale e l’accessibilità”.

Giuseppe Marasco conclude: “Chiedo al Sindaco e all’Amministrazione di verificare quanto accaduto al centralino della Polizia Locale e di garantire che episodi come questo non si ripetano. La legalità si difende con i fatti, non solo con le parole. Manfredonia merita di più”.

Giuseppe Marasco – Consigliere Comunale di Manfredonia