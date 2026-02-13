[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Maradoss’: l’instancabile ambulante con la carretta

Manfredonia. “Mattoje Maradoss‘, all’anagrafe Matteo Guerra, ha accompagnato la mia infanzia, l’adolescenza, l’età adulta. All’ inizio della Villa Comunale E’ stato il più grande e instancabile commerciante ambulante di vestiti, e non solo, ma la sua postazione fissa era di fronte alla Chiesa Stella. Tanti i sipontini che si rifornivano dal sig. Guerra ad un prezzo accessibile. Tutti i pescatori del paese compravano stivali da pesca o abiti di seconda scelta da indossare in mare. Tipo taciturno, quasi brusco, in realtà era un buono. Ricordo che la sera spingeva spesso con fatica la sua carretta strapiena di roba per recarsi a casa; la sua abitazione era situata a nord della Chiesa Stella. Ricordare oggi il sig. Guerra è un atto di dignità e rispetto verso chi ha lavorato una vita fino quasi alla fine della sua esistenza.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85?

(Guardandola, la carretta, mi tornano in mente tutti i viaggi fatti fino a Manfredonia. Il percorso era sempre lo stesso:Siponto,il lungo mare,respirare l’aria di casa,incantadosi al mare e a quel lungo ponte fino a che non si arrivava davanti alla tua carretta piena per salutarti e strapparti un sorriso e un filo di commozione. In qualche occassione,un pò scorbutico,ci hai spaventato… con quella tua voce rauca,ti grattavi la testa se ti facevamo ridere nel tuo modo originale. Questa carretta per me resterà impressa nella mente sempre piena,con gli stivali da pescatore appesi,le tue scarpe da ginnastica,i tuoi palloni e una montagna di giocattoli con in vetta i tuoi ciucci rossi. Sono convinto che come me anche gli altri immaginano così la tua famosa carretta…sempre piena! Ciao nonno!” (ricordo nipote sulla pagina facebook).

A cura di Claudio Castriotta