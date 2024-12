Manfredonia, Manzella: “Nessuno nota queste situazioni di degrado?”

“AAA cercasi ispettori ASE” molte cose si eludono fingendo di non vederle?

Degrado sul marciapiede di viale Padre Pio che collega al viale della Transumanza, invaso da materassi, pedane e tanta spazzatura.

Su una delle panchine in viale Padre Pio, un barbone ha soggiornato per qualche tempo, rimanendo anche la notte a dormire sulla stessa.



Per proteggersi dalle intemperie, il barbone ha raccolto materassi, pedane, coperte, cartoni, buste, creando un accampamento di fortuna. Le Guardie Ambientali, hanno notato, che da più una dieci di giorni, il malcapitato non frequenta più quella panchina (sperando che abbia trovato qualcosa di meglio) non potendosi portare dietro tutta quella roba, è rimasta lì sul marciapiede, in bella vista, impedendo anche il transito dei pedoni.



Manzella aggiunge, possibile che gli addetti ai lavori, nessuno nota determinate situazioni di degrado!?



La polizia locale, è stata informata della situazione, a breve intervento dell’azienda ASE.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane