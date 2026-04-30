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Manfredonia, Mansueto: “Giornata storica, approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere architettoniche”

Una giornata storica: approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere architettoniche

Con immensa emozione vi comunico che nella seduta di Consiglio Comunale tenutasi ieri è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche della nostra città.

Un passo atteso, dovuto, necessario.

Un atto di civiltà, prima ancora che di pianificazione.

Camminare liberamente, accedere a un edificio pubblico, vivere la città senza ostacoli: diritti che oggi ribadiamo con forza, con orgoglio.

Abbiamo scritto un nuovo pezzo della nostra storia urbana, mettendo al centro la persona, la dignità, l’inclusione.

Questo piano nasce da ascolto, studio, confronto. Ma soprattutto nasce da un sogno: una Manfredonia più giusta, più accessibile, più umana.

Ringrazio il Consiglio Comunale per l’approvazione di questo importante piano. Un ringraziamento particolare è dovuto altresì a chi ha lavorato con dedizione e cuore a questo risultato: professionisti incaricati, gli uffici comunali, il Garante per la disabilità e tutte le associazioni del territorio.

Il cammino continua. Ma oggi, insieme, abbiamo fatto un passo importante.

Giovanni Mansueto – Assessore Comune di Manfredonia