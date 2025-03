[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, manifestazione di sensibilizzazione sul Carcinoma Prostatico

Il Comitato di Croce Rossa Italiana di Manfredonia, con il patrocinio del Comune di Manfredonia, organizza un’importante manifestazione per sensibilizzare la popolazione sul Carcinoma Prostatico.

🗓 Venerdì 21 marzo 2025

🕓 Dalle 17:30 alle 20:30

📍 Piazza del Popolo, Manfredonia

🔵 Cosa troverai?

✅ Stand informativo CRI con materiale divulgativo

✅ Supporto e informazioni sullo Screening ASL Foggia per il test PSA (per uomini dai 50 ai 70 anni)

✅ Ambulanza CRI a disposizione

ℹ Vieni in piazza per scoprire come poter effettuare il test PSA!

🔴 La prevenzione è fondamentale! Ti aspettiamo per saperne di più e fare la differenza. Condividi e partecipa! 💙

