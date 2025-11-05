Attualità ManfredoniaManfredonia

Manfredonia, libri di testo anno scolastico 2025-2026. Presentazione giustificativi di spesa

Redazione5 Novembre 2025
Gli utenti che hanno inoltrato la domanda alla Regione Puglia e che risultano ammessi al contributo, possono consegnare gli scontrini originali, con attestazione o fatture, relativi all’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2025/2026, presso l’Ufficio Servizi Educativi – “Scuola e Diritto allo Studio”- Via Maddalena, 29  nei seguenti giorni:

Lunedì09:30 – 12:30
Martedì09:30 – 12:30 – 16:30 – 18:30
Mercoledì09:30 – 12:30
Giovedì09:30 – 12:30
Venerdì09:30 – 12:30

a far data da lunedì 27 ottobre 2025 e fino a venerdì 14 novembre 2025.

In assenza di giustificativi di spesa, il contributo non potrà essere erogato.

