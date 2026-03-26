Politica Manfredonia
Manfredonia, l’Amministrazione incontra i cittadini alla Madre Teresa di Calcutta
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Manfredonia, l’Amministrazione incontra i cittadini alla Madre Teresa di Calcutta
Prosegue il percorso di dialogo diretto tra Amministrazione e cittadini attraverso gli incontri “Quartieri in Comune”.
Il prossimo appuntamento si terrà venerdì 27 marzo alle ore 18, presso l’Istituto Scolastico “Madre Teresa di Calcutta” in Via Dante Alighieri 2.
Un incontro per informare, raccogliere idee e costruire insieme una visione condivisa del quartiere.
La partecipazione di ciascuno fa la differenza