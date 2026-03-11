[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, la Via Crucis Vivente nel fossato del Castello: un racconto di fede e suggestione

Domenica 29 marzo alle ore 20:00, il fossato del Castello di Manfredonia diventerà per la prima volta il palcoscenico di una Via Crucis Vivente, un momento di raccoglimento e partecipazione che unisce spiritualità, tradizione e rappresentazione scenica.

L’iniziativa propone una rievocazione intensa e sobria della Passione di Cristo, affidata alla forza evocativa delle immagini, dei gesti e delle parole. La scelta del fossato del Castello – uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della città – contribuirà a creare un’atmosfera particolarmente coinvolgente, capace di accompagnare il pubblico lungo le diverse stazioni del percorso.

La rappresentazione sarà interpretata da figuranti e volontari che daranno vita alle scene della Passione in un contesto scenografico naturale di grande impatto, trasformando lo spazio storico in un luogo di meditazione collettiva.

La Via Crucis Vivente rappresenta così un momento di incontro aperto alla cittadinanza, pensato per vivere insieme una delle narrazioni più profonde della tradizione cristiana, in una cornice capace di amplificarne il valore simbolico.

L’ingresso è libero.