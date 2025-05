Manfredonia, “La salute non può aspettare: urgono risposte immediate per la sanità locale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA SALUTE NON PUÒ ASPETTARE: URGONO RISPOSTE IMMEDIATE PER LA SANITÀ LOCALE

Un percorso avviato da pochi mesi, difficile ma determinato, con un obiettivo chiaro: migliorare, nei limiti delle possibilità, i servizi sanitari offerti ai cittadini. Senza promesse irrealistiche, senza bacchette magiche, ma con impegno concreto e costante.

In questo cammino, alcune criticità non più rinviabili hanno finalmente trovato risposta. Tuttavia, su molte altre questioni centrali, dalla Direzione Generale dell’ASL Foggia continuano a mancare segnali chiari e decisioni risolutive.

Liste d’attesa generate da problemi di operatività e da carenze gravi di personale

Restano irrisolti i problemi operativi della radiologia, che continuano a generare liste d’attesa intollerabili per i cittadini o le gravi carenze di personale, con strutture che si reggono con pochi medici o addirittura uno solo.

Inaccettabile anche il ritardo nella nomina dei direttori delle strutture di Anestesia-Rianimazione e Pronto soccorso, figure fondamentali per la funzionalità dell’ospedale. A oltre due mesi e mezzo dalla nomina della commissione di valutazione, tutto tace.

Investimenti poco chiari e attrezzature obsolete

Non è chiaro il criterio con cui vengono allocati i fondi: chiediamo trasparenza e criteri oggettivi.

Nel frattempo, continuano a mancare letti elettrificati adeguati e molti reparti lavorano ancora con apparecchiature obsolete o non lavorano per assenza di queste (esempio colonna laparoscopica, arco a c, sonde), già segnalate e richieste in sostituzione da tempo.

Attesa infinita per lavori fondamentali

Restano senza risposta anche le richieste relative all’avvio e al completamento dei lavori murari per la nuova TAC e per altri interventi strutturali essenziali. Serve chiarezza: vogliamo date certe e impegni precisi.

Ora basta rimandare: è tempo di agire

Non stiamo chiedendo l’impossibile.

Non stiamo presentando una lista della spesa. Stiamo semplicemente richiedendo ciò che è necessario e urgente per tutelare il diritto alla salute dei cittadini e garantire condizioni di lavoro adeguate a chi ogni giorno opera nei nostri ospedali.

La situazione richiede azioni concrete e risposte immediate.

La salute non può aspettare. E noi nemmeno.

I componenti della Commissione Straordinaria Salute

D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Galli Ugo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca