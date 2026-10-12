Manfredonia, la Pro Loco compie 26 anni

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La Pro Loco Manfredonia celebra oggi il 26° anniversario dalla sua fondazione.

Ventisei anni di impegno, passione e dedizione nella promozione del territorio, nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella tutela delle tradizioni locali.

Con radici profonde nella nostra storia e lo sguardo rivolto al futuro, l’Associazione rinnova il proprio impegno al servizio della comunità, contribuendo a custodire e promuovere l’identità, la cultura e le bellezze della nostra amata città.

Un percorso costruito nel tempo, insieme alla comunità, con l’obiettivo di valorizzare Manfredonia e le sue straordinarie risorse.

Buon anniversario alla Pro Loco Manfredonia!