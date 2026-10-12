Attualità Manfredonia
Caro gasolio, blocco stradale anche a Manfredonia
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Caro gasolio, blocco stradale anche a Manfredonia
MANFREDONIA – Blocchi stradali agli ingressi delle città per la protesta contro il caro carburanti che colpisce trasporti, agricoltura e famiglie.
La protesta è arrivata anche a Manfredonia con un blocco all’ingresso della SS89 in direzione Foggia, poco prima dell’imbocco della Zona Industriale.
Sul posto sono segnalate anche le Forze dell’Ordine.