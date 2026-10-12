Attualità Manfredonia

Caro gasolio, blocco stradale anche a Manfredonia

Redazione12 Ottobre 2026
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Caro gasolio, blocco stradale anche a Manfredonia

MANFREDONIA – Blocchi stradali agli ingressi delle città per la protesta contro il caro carburanti che colpisce trasporti, agricoltura e famiglie.

La protesta è arrivata anche a Manfredonia con un blocco all’ingresso della SS89 in direzione Foggia, poco prima dell’imbocco della Zona Industriale.

Sul posto sono segnalate anche le Forze dell’Ordine.

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Redazione12 Ottobre 2026