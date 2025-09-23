[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, La Marca presenta gli appuntamenti della settimana

Eccoci al nono appuntamento con “Settimana in Comune”! Continua lo spazio che abbiamo voluto per raccontarvi cosa stiamo facendo per Manfredonia e per ascoltare sempre di più la vostra voce.

Da questa mattina, con la squadra del verde, abbiamo iniziato il trattamento contro il punteruolo rosso per salvaguardare il patrimonio arboreo presente in città, in particolare le palme che rappresentano il nostro migliore arredo urbano.

Alle 19.30, nel Chiostro del Comune si terrà la Festa Giovani e Comunità, l’evento conclusivo del progetto “Si può fare in sicurezza – Manfredonia”. Sarà l’occasione per valorizzare il lavoro dei gruppi giovanili che hanno realizzato progetti di cittadinanza attiva sul nostro territorio. La serata si concluderà con un momento conviviale aperto a tutti.

Giovedì 25 settembre, alle 16.00, in Aula Consiliare, si terrà il secondo appuntamento partecipativo per la costruzione del PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche).

Sempre giovedì, a partire dalle 18.00, con ingresso gratuito, al Teatro Comunale “Lucio Dalla” si terrà la prima proiezione del docufilm “Diario di scavo – Archeologi a Siponto”, realizzato dal regista Lorenzo Scaraggi insieme all’équipe archeologica che lavora sul sito di Siponto. Un racconto coinvolgente che ci porterà dentro la vita quotidiana del cantiere di scavo.

Venerdì 26 settembre, alle 18.00, in Aula Consiliare, nell’ambito del convegno ‘Comunità, ambiente e salute’ sarà presentato l’Osservatorio Epidemiologico, nato dalla collaborazione tra Regione, Comune e Casa Salute e Ambiente.

Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare. Questo spazio nasce anche per questo.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia