Manfredonia, La Marca parla di mensa scolastica, Ase e Servizi Sociali

Prosegue lo spazio dedicato all’informazione, perché conoscere significa essere parte attiva dei processi amministrativi!

Questa settimana:

Inizierà l’iter procedurale sia per ottenere la certificazione dei vigili del fuoco in ordine al centro cottura di Via Iº Maggio, sia per l’adeguamento e la realizzazione dei refettori all’interno delle scuole materne coinvolte in questo processo. L’obiettivo finale è quello di iniziare il servizio mensa a chilometro zero, garantendo una qualità dei pasti decisamente migliore;

Abbiamo prorogato il contratto con ASE e stiamo lavorando per rendere più efficiente il servizio e conseguentemente più pulita la nostra città;

Ieri, presso la sede dei Servizi Sociali, si è tenuto il Tavolo Territoriale del Pronto Intervento Sociale, un momento di confronto con associazioni, parrocchie e realtà del terzo settore per rafforzare la rete di sostegno alle persone e alle famiglie in situazione di fragilità.

Un’occasione importante per condividere strategie comuni e migliorare le risposte immediate ai bisogni del territorio;

Giovedì 30 ottobre alle 18.30, nella Biblioteca Comunale, ospiteremo invece la presentazione del libro “Cultura è cittadinanza” di Ledo Prato, un autore di grande spessore nel panorama culturale nazionale. Un appuntamento che valorizza la nostra Biblioteca come luogo vivo di dialogo, conoscenza e partecipazione;

In vista delle consultazioni elettorali del 23 e 24 novembre 2025, ci saranno aperture straordinarie dell’ufficio delle carte d’identità.

Sarà aperto dalle 16:00 alle 19:00 nelle seguenti giornate:

• Ottobre: Mercoledì 29, Giovedì 30, Venerdì 31.

• Novembre: Lunedì 3, Mercoledì 5, Giovedì 6, Venerdì 7. Saranno rilasciate un massimo di 24 CIE per giornata.

Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare!