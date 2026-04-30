Manfredonia, intervento negato a Marasco. Il consigliere scrive al Prefetto
Manfredonia, intervento negato a Marasco. Il consigliere scrive al Prefetto
Alla cortese attenzione di
S.E. il Prefetto di Foggia
Dott. Paolo Giovanni Grieco
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia
Piazza XX Settembre, 1 – 71121 Foggiae p. c. MINISTRO DELL’INTERNOPROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA c/o TRIBUNALE
Oggetto: Richiesta di udienza urgente – Segnalazione lesione prerogative consigliere comunale e turbativa del confronto democratico – Consiglio Comunale di Manfredonia del 29 aprile 2026, (posta certificata)
Il sottoscritto Giuseppe Marasco, in qualità di Consigliere Comunale del Comune di Manfredonia, eletto e passato dopo attualmente da solo nelle liste del Gruppo Misto, con la presente
PREMESSO CHE
- In data 29 Aprile 2026, nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Manfredonia, al sottoscritto è stato impedito dal Presidente del Consiglio di intervenire nel dibattito seguito al discorso del Sindaco in merito alla presenza di richiedenti asilo politico giunti in città;
- La motivazione addotta dal Presidente del Consiglio fa riferimento ad una interpretazione del Regolamento Comunale secondo cui “per il Gruppo Misto è previsto un solo intervento”, essendo già intervenuta altra collega del medesimo gruppo;
- Tale prassi non risulta essere stata mai applicata nelle precedenti sedute consiliari degli ultimi due anni, durante le quali al sottoscritto è sempre stata garantita la parola;
- Il tema oggetto del dibattito – l’accoglienza dei migranti – ha generato forte partecipazione e tensione sociale, con centinaia di cittadini presenti in aula;
- Per protesta contro quella che ritengo una grave lesione del mandato popolare e delle prerogative di consigliere comunale, ho abbandonato l’aula consiliare, come da comunicato stampa diffuso in data ;[ieri]
CONSIDERATO CHE
- L’art. 43 del D.Lgs. 267/2000 TUEL garantisce ai consiglieri comunali il diritto di iniziativa e di intervento su tutti gli oggetti sottoposti al Consiglio;
- L’impedimento ad intervenire su un tema di tale rilevanza sociale lede il principio di rappresentanza democratica e il libero confronto in aula;
Tutto ciò premesso e considerato
CHIEDE
Alla S.V. Ill.ma di voler concedere con cortese urgenza un’udienza, al fine di rappresentare personalmente i fatti accaduti e chiedere un Suo autorevole intervento a tutela delle prerogative del mandato elettivo e del regolare funzionamento degli organi democratici del Comune di Manfredonia.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e per produrre, se richiesto, copia del verbale della seduta, del Regolamento Comunale e del comunicato stampa diramato.
In attesa di un cortese riscontro, porgo distinti saluti.
Manfredonia, 30 aprile, 2026
In fede
Giuseppe Marasco
Consigliere Comunale Gruppo Misto