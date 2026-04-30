Politica Manfredonia

Manfredonia, intervento negato a Marasco. Il consigliere scrive al Prefetto

Comunicato Stampa30 Aprile 2026
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Manfredonia, intervento negato a Marasco. Il consigliere scrive al Prefetto

Alla cortese attenzione di
S.E. il Prefetto di Foggia
Dott. Paolo Giovanni Grieco
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia
Piazza XX Settembre, 1 – 71121 Foggiae p. c. MINISTRO DELL’INTERNOPROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA c/o TRIBUNALE 

Oggetto: Richiesta di udienza urgente – Segnalazione lesione prerogative consigliere comunale e turbativa del confronto democratico – Consiglio Comunale di Manfredonia del 29 aprile 2026, (posta certificata)

Il sottoscritto Giuseppe Marasco, in qualità di Consigliere Comunale del Comune di Manfredonia, eletto e passato dopo attualmente da solo nelle liste del Gruppo Misto, con la presente

PREMESSO CHE

  1. In data 29 Aprile 2026, nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Manfredonia, al sottoscritto è stato impedito dal Presidente del Consiglio di intervenire nel dibattito seguito al discorso del Sindaco in merito alla presenza di richiedenti asilo politico giunti in città;
  2. La motivazione addotta dal Presidente del Consiglio fa riferimento ad una interpretazione del Regolamento Comunale secondo cui “per il Gruppo Misto è previsto un solo intervento”, essendo già intervenuta altra collega del medesimo gruppo;
  3. Tale prassi non risulta essere stata mai applicata nelle precedenti sedute consiliari degli ultimi due anni, durante le quali al sottoscritto è sempre stata garantita la parola;
  4. Il tema oggetto del dibattito – l’accoglienza dei migranti – ha generato forte partecipazione e tensione sociale, con centinaia di cittadini presenti in aula;
  5. Per protesta contro quella che ritengo una grave lesione del mandato popolare e delle prerogative di consigliere comunale, ho abbandonato l’aula consiliare, come da comunicato stampa diffuso in data ;[ieri]

CONSIDERATO CHE

  • L’art. 43 del D.Lgs. 267/2000 TUEL garantisce ai consiglieri comunali il diritto di iniziativa e di intervento su tutti gli oggetti sottoposti al Consiglio;
  • L’impedimento ad intervenire su un tema di tale rilevanza sociale lede il principio di rappresentanza democratica e il libero confronto in aula;

Tutto ciò premesso e considerato

CHIEDE

Alla S.V. Ill.ma di voler concedere con cortese urgenza un’udienza, al fine di rappresentare personalmente i fatti accaduti e chiedere un Suo autorevole intervento a tutela delle prerogative del mandato elettivo e del regolare funzionamento degli organi democratici del Comune di Manfredonia.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e per produrre, se richiesto, copia del verbale della seduta, del Regolamento Comunale e del comunicato stampa diramato.

In attesa di un cortese riscontro, porgo distinti saluti.

Manfredonia, 30 aprile, 2026

In fede
Giuseppe Marasco
Consigliere Comunale Gruppo Misto

Comunicato Stampa30 Aprile 2026