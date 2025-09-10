[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, inizia l’anno scolastico: lettera del sindaco e della vice sindaca

Care ragazze e cari ragazzi, insegnanti, genitori, personale della scuola,

questo nuovo anno scolastico si apre in continuità con il cammino che, insieme, abbiamo avviato già lo scorso anno: un percorso che ci ha visto riscoprire il valore della comunità educante, capace di unire voci e forze diverse in un progetto comune.

Si torna a scuola come si torna a casa.

Perché la scuola è, prima di tutto, una comunità viva, un luogo in cui si cresce insieme, si condividono sogni, sfide e traguardi.

La scuola, nel cuore della nostra città, non è mai sola: è parte viva della comunità. È luogo di solidarietà e coralità, dove nessuno resta indietro e dove ognuno porta con sé un pezzo di futuro.

È uno spazio sicuro dove ogni ragazzo può sentirsi accolto, ascoltato e valorizzato per ciò che è.

È qui che impariamo a crescere insieme nella pace e nella democrazia, intese non come parole astratte ma come esperienza quotidiana di rispetto e convivenza delle differenze.

Anche la tecnologia, che entra sempre più nelle aule e nelle vite di ciascuno, potrà essere davvero strumento di progresso solo se sarà governata e non subita, se saprà servire l’uomo senza sostituirsi alle relazioni e senza escludere nessuno.

A questo si aggiunge un impegno che ci sta particolarmente a cuore: il diritto allo studio, che non si esaurisce nell’accesso ai libri o alle lezioni, ma si concretizza anche nella sicurezza e nella qualità degli spazi. Per questo la nostra Amministrazione continuerà a lavorare, insieme alle scuole e alle famiglie, per garantire edifici sicuri, accoglienti e belli, sempre più adeguati all’efficientamento energetico e orientati a una sostenibilità che rispetti l’ambiente e garantisca spazi abitabili e dignitosi per chi li vive ogni giorno.

Lo diceva bene Martha Nussbaum, filosofa contemporanea: “L’educazione è coltivare l’umanità”.

È questo che auguriamo alle nostre scuole: di continuare a coltivare l’umanità che c’è in ciascuno di noi, nella fiducia reciproca, nella curiosità verso il mondo, nella responsabilità di essere cittadine e cittadini consapevoli.

A tutte e a tutti voi, buon anno scolastico, con la gratitudine per il lavoro condiviso e con la certezza che solo insieme si cresce.

Il Sindaco di Manfredonia – Domenico la Marca

L’Assessora alla Pubblica Istruzione – Cecilia Simone