[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, incontro per la valorizzazione dei luoghi culturali

L’Assessorato al Welfare e Cultura della Città di Manfredonia convoca le realtà culturali, associative e sociali del territorio a un incontro di concertazione dedicato alla valorizzazione dei luoghi culturali cittadini e al potenziamento della partecipazione attiva. L’appuntamento è fissato per martedì 2 dicembre 2025 alle ore 17.30 presso la sede dei Servizi Sociali di via San Lorenzo 47.

L’iniziativa rientra nelle attività del PR Puglia 2021–2027 – Priorità 8 e mira a definire progettazioni destinate alla riqualificazione e rifunzionalizzazione di beni comunali di valore storico e culturale. Tra gli spazi al centro del percorso, particolare attenzione sarà dedicata alla Biblioteca comunale, che negli ultimi mesi si è affermata come luogo vivo di servizi, iniziative ed eventi, e che sarà ulteriormente potenziata con interventi mirati.

La partecipazione delle associazioni rappresenta un elemento fondamentale per orientare le scelte progettuali verso interventi utili e realmente rispondenti ai bisogni della cittadinanza. Il patrimonio culturale di Manfredonia necessita di processi condivisi e di una visione che sappia generare nuove opportunità per la comunità. “Il confronto autentico con chi vive e anima questi luoghi ogni giorno è indispensabile per immaginare spazi culturali più dinamici, accessibili e inclusivi” dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.

Tutte le realtà del territorio sono invitate a partecipare.