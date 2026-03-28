Manfredonia, incendio in un accampamento precario

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Un violento incendio ha completamente distrutto, nel pomeriggio di oggi, un accampamento precario situato a ridosso di un casolare nella borgata di Fonterosa nel territorio di Manfredonia. Le fiamme si sono propagate con estrema rapidità tra le baracche, che ospitavano alcune decine di persone di etnia rom, causando grande spavento e innescando l’esplosione di diverse bombole del gas presenti negli alloggi.



Evacuazione tempestiva e soccorsi

Nonostante il rapido divampare del rogo e le violente deflagrazioni, il bilancio è fortunatamente di zero feriti. Tutti gli occupanti sono riusciti ad abbandonare l’area prima che la situazione precipitasse. Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato intensamente per circoscrivere l’incendio, salvando il casolare adiacente e la vegetazione limitrofa. Presenti a scopo precauzionale anche i mezzi del 118.



Indagini in corso

I Carabinieri hanno immediatamente transennato l’area per avviare i necessari rilievi. L’esatta dinamica dell’accaduto e le cause che hanno innescato la prima scintilla restano da accertare: gli inquirenti mantengono aperte tutte le piste, dal cortocircuito accidentale al fattore umano.