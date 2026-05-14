Sport Manfredonia

Finale DR1 Puglia, domenica la gara 2. Tucson Angel Manfredonia: “Servirà tutto il PalaDante”

Redazione14 Maggio 2026
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Finale DR1 Puglia, domenica la gara 2. Tucson Angel Manfredonia: “Servirà tutto il PalaDante”

🔥 FINALE DR1 PUGLIA – GARA 2 🔥

Dopo la netta vittoria della Seagulls Monopoli in Gara 1, la Tucson Angel Manfredonia è chiamata a reagire davanti al proprio pubblico con orgoglio, carattere e tanta determinazione per riportare la serie in parità.

🏀 Domenica 17.05.26

⏰ Ore 19:00

📍 Paladante

Una stagione intera passa da qui.

Servirà energia, cuore e il sostegno di tutto il Paladante per spingere i biancoblù fino all’ultimo possesso.

⚪🔵 Tutti insieme per Gara 2.

La finale è ancora tutta da giocare.

La Vieste en Rose
Redazione14 Maggio 2026