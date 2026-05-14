Sport Manfredonia
Finale DR1 Puglia, domenica la gara 2. Tucson Angel Manfredonia: “Servirà tutto il PalaDante”
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Finale DR1 Puglia, domenica la gara 2. Tucson Angel Manfredonia: “Servirà tutto il PalaDante”
FINALE DR1 PUGLIA – GARA 2
Dopo la netta vittoria della Seagulls Monopoli in Gara 1, la Tucson Angel Manfredonia è chiamata a reagire davanti al proprio pubblico con orgoglio, carattere e tanta determinazione per riportare la serie in parità.
Domenica 17.05.26
Ore 19:00
Paladante
Una stagione intera passa da qui.
Servirà energia, cuore e il sostegno di tutto il Paladante per spingere i biancoblù fino all’ultimo possesso.
Tutti insieme per Gara 2.
La finale è ancora tutta da giocare.