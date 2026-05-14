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MANFREDONIA: PUBBLICATO L’AVVISO PER I CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ESTIVE RIVOLTE A MINORI E ADOLESCENTI

Il Comune di Manfredonia, Assessorato al Welfare, ha pubblicato l’Avviso pubblico rivolto a enti pubblici e privati interessati a realizzare attività socioeducative, ludiche, ricreative e aggregative destinate a bambini, bambine, ragazze e ragazzi dai 3 ai 17 anni nel periodo estivo 2026.

L’iniziativa rientra tra le attività finanziate dal Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori della Presidenza del Consiglio dei Ministri e punta a sostenere progetti educativi e ricreativi da svolgersi sul territorio comunale dal 15 giugno al 30 settembre 2026.

L’Avviso si rivolge in particolare a enti del Terzo Settore, associazioni, imprese sociali, scuole paritarie, servizi educativi, oratori ed enti ecclesiastici che intendano collaborare con il Comune nella realizzazione di percorsi rivolti alle giovani generazioni. Particolare attenzione sarà riservata ai progetti capaci di favorire inclusione, partecipazione e coinvolgimento di minori con disabilità.

“Anche quest’anno abbiamo voluto sostenere le realtà educative, associative e sociali che durante il periodo estivo rappresentano un punto di riferimento importante per tante famiglie – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente –. Le attività estive non sono solo momenti ricreativi, ma occasioni educative, di socializzazione e di crescita, soprattutto per bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità o che hanno meno possibilità di accesso ad esperienze formative.”

“Investire nei più giovani significa investire nel futuro della città – dichiara il sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca –. Con questo Avviso vogliamo continuare a sostenere percorsi educativi e aggregativi che durante l’estate aiutano tante famiglie e offrono ai ragazzi spazi sani di incontro, partecipazione e crescita.”

Le domande dovranno essere presentate entro il 10 giugno 2026 tramite PEC all’indirizzo servizisociali@comunemanfredonia.legalmail.it utilizzando la modulistica prevista dall’Avviso pubblico.

Tra i criteri di valutazione saranno considerati la qualità educativa del progetto, il numero dei minori coinvolti, la durata delle attività, l’eventuale presenza di forme di cofinanziamento e le azioni dedicate all’inclusione dei minori con disabilità.

Tutta la documentazione relativa all’Avviso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia.