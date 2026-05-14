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Meteo, temperature in netto calo

Fresco (o addirittura freddino) in arrivo: ci attendeun forte calo delle temperature, in particolare tra Venerdì e Sabato, con i termometri destinati a scendere repentinamente, anche di 6/8°C in sole 24 ore.

La causa è da ricercare nell’approfondimento di un vortice di aria fredda che, dal Nord Europa, punterà dritto verso la Francia e che, proprio tra Venerdì 15 e Sabato 16 Maggio , sposterà il suo raggio d’azione verso le nostre regioni settentrionali e poi anche su parte di quelle centrali, per terminare infine il suo lungo viaggio, entro il termine del weekend, sulle vicine terre balcaniche.

Solamente da Domenica 17 Maggio si potrà tornare a registrare una ripresa delle temperature, favorita anche da un miglioramento delle condizioni meteorologiche che interesserà tutta l’Italia.

Lo scrive IlMeteo.it