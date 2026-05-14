Sport Manfredonia
Circolo Tennis Manfredonia: una vittoria ed una sconfitta per la squadra maschile
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Circolo Tennis Manfredonia: una vittoria ed una sconfitta per la squadra maschile
🎾 Aggiornamenti – B2 Maschile 🎾
Ottimo avvio per i nostri ragazzi, che nella prima giornata in casa si impongono con un convincente 5-1 contro il CT Nardò. Da sottolineare l’esordio assoluto di Francesco Falcone, protagonista di una solida vittoria conquistata in tre set.
Nella seconda sfida, giocata a Monopoli, arriva una sconfitta per 4-2, al termine però di incontri molto equilibrati.
📅 Prossimo appuntamento: fuori casa contro il CT Hugo Simmen Barletta il 17 maggio.