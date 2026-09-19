Manfredonia: il parco Robin é di tutti, prendiamocene cura
🌳 IL PARCO ROBIN È DI TUTTI: PRENDIAMOCENE CURA ❤️
Questo parco è nato con tanto amore, impegno e sacrificio, per regalare ai bambini un luogo sicuro dove giocare, sorridere e stare insieme.
Chiediamo ai genitori di vigilare sui propri figli e di insegnare loro a utilizzare con rispetto l’altalena, l’alfabetario e tutte le strutture, evitando comportamenti che possano danneggiarle.
Allo stesso modo, chiediamo ai proprietari dei cani di prestare maggiore attenzione: l’erba è frequentata ogni giorno da tanti bambini. Evitiamo che gli animali facciano lì i propri bisogni e, qualora accadesse, raccogliamoli sempre.
Non vogliamo accusare nessuno, ma semplicemente ricordare che il rispetto e l’educazione partono da ognuno di noi.
Il Parco Robin appartiene a tutta la comunità. Preservarlo oggi significa permettere ai nostri bambini di continuare a viverlo e ad amarlo domani. 🌈✨
S.C.A.M.U. Protettori Dei Sogni
Noi ci mettiamo il ❤️