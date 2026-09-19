Manfredonia: il parco Robin é di tutti, prendiamocene cura

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🌳 IL PARCO ROBIN È DI TUTTI: PRENDIAMOCENE CURA ❤️

Questo parco è nato con tanto amore, impegno e sacrificio, per regalare ai bambini un luogo sicuro dove giocare, sorridere e stare insieme.

Chiediamo ai genitori di vigilare sui propri figli e di insegnare loro a utilizzare con rispetto l’altalena, l’alfabetario e tutte le strutture, evitando comportamenti che possano danneggiarle.

Allo stesso modo, chiediamo ai proprietari dei cani di prestare maggiore attenzione: l’erba è frequentata ogni giorno da tanti bambini. Evitiamo che gli animali facciano lì i propri bisogni e, qualora accadesse, raccogliamoli sempre.

Non vogliamo accusare nessuno, ma semplicemente ricordare che il rispetto e l’educazione partono da ognuno di noi.

Il Parco Robin appartiene a tutta la comunità. Preservarlo oggi significa permettere ai nostri bambini di continuare a viverlo e ad amarlo domani. 🌈✨

S.C.A.M.U. Protettori Dei Sogni

Noi ci mettiamo il ❤️