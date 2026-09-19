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Manfredonia, “Prima di pensare alle cave in periferia, che ne dite di sistemare Corso Roma?”

Riceviamo e pubblichiamo

MANFREDONIA – Nei giorni scorsi ho letto della volontà dell’Amministrazione La Marca di riflettere su cosa farne di due cave in estrema periferia.

Ma una riflessione su Corso Roma no?

La situazione della centralissima via del centro é ormai ai limiti della percorribilità e mai nessuno ha spiegato cosa ne è stato dell’appalto per rifarne la pavimentazione annunciato dall’assessore Schiavone, anche con dei video, esattamente due anni fa.

Le sconnessioni del basolato ormai hanno reso impercorribile la via che andrebbe, a mio modo di vedere, anche chiusa al traffico.

L’intervento, secondo me, è il più urgente da fare in tutta la città di Manfredonia.

nota di un lettore