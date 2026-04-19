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L’artiglio del Re e la fame del sud: storia della Forchetta Aperta di Manfredonia

da Manfredonia Ricordi

Esistono oggetti che raccontano la storia di un popolo meglio di un libro di scuola. A Manfredonia, tra il profumo di salsedine e quello del sugo che borbotta da ore, quell’oggetto è la forchetta larga. Non una posata uscita così dalla fabbrica, ma uno strumento “modificato” dall’ingegno contadino e marinaio per affrontare la sfida più dolce e difficile di un tempo, la sopravvivenza attorno a un piatto unico.

L’eredità dei Borboni

Tutto ebbe inizio a Napoli, alla corte di Ferdinando IV di Borbone. Il “Re Nasone”, pur essendo un sovrano, amava profondamente i costumi del suo popolo, specialmente i maccheroni. All’epoca, però, la forchetta aveva solo tre punte ed era scomoda per arrotolare la pasta, i nobili usavano spesso le mani, un gesto poco regale. Fu proprio il Re a ordinare al suo ciambellano, Gennaro Spadaccini, di trovare una soluzione. Nacque così la quarta punta: un’invenzione che rivoluzionò le tavole delle Due Sicilie, portando eleganza e praticità.

L’ingegno di Manfredonia

Ma se a Napoli la quarta punta serviva l’eleganza, a Manfredonia serviva la sostanza. I nostri nonni, tornando dai campi del Tavoliere o dalle barche del Golfo, portavano a casa una fame che non poteva essere misurata con i canoni della nobiltà.

In quegli anni, la povertà era una compagna quotidiana, ma veniva affrontata con una dignità immensa. Le famiglie erano numerose, i fratelli e le sorelle crescevano insieme in spazi stretti, e l’amore si misurava nella condivisione dell’unico “piattone” centrale. In quel rito comunitario, la velocità era importante, ma lo era ancora di più la capacità di saziarsi con dignità.

È qui che entrava in gioco il colpo di genio. Il nonno non usava le dita per allargare la forchetta; ci voleva precisione meccanica. Prendeva una seconda forchetta e, usando la parte posteriore dell’impugnatura (la Celia), faceva leva tra i rebbi. Con un gesto fermo, li distanziava, creando un vero e proprio rastrello d’acciaio.

Il racconto del nonno

«Vedi, uagliò,» diceva il nonno mentre il metallo strideva leggermente nel farsi spazio, «il Re ci ha dato lo strumento, ma noi ci abbiamo messo la testa. Con le punte strette prendi solo l’odore della pasta. Ma con la forchetta allargata a leva, il maccherone non scappa. Ne prendi tanti in un colpo solo, e il sugo rimane lì nel mezzo, a farti compagnia.»

Una tavolata d’altri tempi

In quelle case di Manfredonia, la forchetta larga era il simbolo di un’epoca in cui c’era meno cibo ma più amore. In un tempo in cui non c’erano piatti individuali, stare gomito a gomito attorno a quel piattone fumante significava essere una cosa sola. Non c’era invidia tra fratelli, ma una complicità silenziosa: si allargavano le forchette per godere insieme del tesoro della tavola.

Oggi che abbiamo piatti colmi e posate perfette, guardare una forchetta con i rebbi un po’ storti ci ricorda chi siamo stati: un popolo capace di piegare il ferro pur di non piegare la schiena davanti alla fame, e di trasformare un pasto povero in un banchetto d’amore.

Se questa storia ti ha riportato indietro nel tempo, segui la pagina per vedere altri tesori del passato!