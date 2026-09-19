Sport Manfredonia
Serie D, il programma della quarta giornata: Manfredonia a caccia dei primi tre punti
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Serie D, il programma della quarta giornata: Manfredonia a caccia dei primi tre punti
Quarta giornata A 20/09/2026
Bisceglie – Nocerina
Brindisi – Turris
Gladiator – F. Andria
Gravina – Real Forio
Ischia – Nardò
Manfredonia – Ebolitana
Martina – Virtus Francavilla
Melfi – Francavilla
Palmese – Real Aversa
Classifica
Virtus Francavilla 9
Gravina 7
Nocerina 7
Martina 6
Real Forio 6
Bisceglie 6
Turris 5
Real Aversa 4
Ebolitana 4
Palmese 4
Francavilla 3
Gladiator 3
Brindisi 3
Manfredonia 2
Nardò 2
Ischia 1
Fidelis Andria 1
Melfi 1
Quinta giornata A 27/09/2026
Bisceglie – Ischia
Ebolitana – Melfi
Turris – F. Andria
Francavilla – Brindisi
Nardò – Martina
Nocerina – Palmese
Real Normanna – Gravina
Real Forio – Manfredonia
Virtus Francavilla – Gladiator