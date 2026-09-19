Meteo prossima settimana: partenza calda, poi il fresco
Meteo prossima settimana: partenza calda, poi il fresco
da Meteo.it
La nuova settimana comincerà all’insegna del tempo stabile, grazie al rinforzo dell’alta pressione che, avanzando da ovest, tenderà ad abbracciare tutto il Paese favorendo anche un generale rialzo termico con valori estivi fino a punte intorno ai 30 gradi o leggermente oltre.
Per i giorni successivi, anche gli ultimi aggiornamenti confermano un parziale cedimento dell’alta pressione con infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani che, fra martedì 22 e giovedì 24, determinerà un calo termico maggiormente sensibile in pianura Padana e nel versante adriatico dove le massime potrebbero scendere fino a 23-25 gradi; sulle regioni occidentali, invece, le temperature dovrebbero rimanere sopra la media, con punte vicine ai 30 gradi.
Durante questa fase il tempo resterà in prevalenza soleggiato, con scarsi episodi di instabilità per lo più sui rilievi e all’estremo Sud. Verso il successivo fine settimana (26-27 settembre), le correnti fresche dovrebbero allontanarsi sotto la spinta dell’alta pressione che, secondo ii dati più recenti, guadagnerà di nuovo terreno verso l’Italia dando luogo a un nuovo aumento delle temperature che si riporteranno oltre i valori normali.