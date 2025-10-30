Manfredonia

Manfredonia: il Parco dell’Orso si trasforma per Halloween, magia per bambini tutti i giorni fino al 2 Novembre

Redazione30 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Quello che sta accadendo al Parco dell’Orso a Manfredonia ha qualcosa di magico! Il Picccolo Parco Giochi gestito dall’Associazione Angeli21da poco si è trasformato per il Festival D’Autunno. Dallo scorso 27 ottobre 2025 e fino al 10 Novembre il parco si è arricchito di una magica ambientazione in stile Halloween.

🛝Il Parco per i giorni 27/28/29/30/31 Ottobre e 1/2 Novembre avrà i seguenti orari di apertura:
⏰ Tutti i pomeriggi
Dalle 16.00 alle 20.00
📆 1/2 Novembre anche la mattina dalle 09.30 alle12.30

Il parco resterà aperto fino al 10 Novembre per dare la possibilità a tutti gli istituti scolastici di fargli visita.

🎫INGRESSO LIBERO

Si ringraziano tutte le persone, associazioni e aziende che hanno collaborato all’allestimento e animazione del Parco:

  • RAFFAELLA FARIELLO – ARS MANFREDONIA MONICA MANTUANO
  • DELFINO ASS MANFREDONIA NATALIA D’ANTUONO – ANFFAS MARIAGRAZIA PRENCIPE
  • ASSOCIAZIONE PESCA SENZA BARRIERE – PASER MANFREDONIA
  • AVVOCATO INNOCENZA STARACE – CONSIGLIERE ALFREDO DE LUCA
  • LILIANA RINALDI – OK GOMME – SAVERIO FRUTTA 5 STELLE
  • PAOLO LA TORRE – ZIO TOMMY – LORENZO PER LE CASSETTE
  • IL NOSTRO AMICO LEO PER LE ZUCCHE – OFFICINA DEL SORRISO
  • E TUTTI I VOLONTARI E LE VOLONTARIE
Redazione30 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©