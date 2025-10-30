Manfredonia: il Parco dell’Orso si trasforma per Halloween, magia per bambini tutti i giorni fino al 2 Novembre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Quello che sta accadendo al Parco dell’Orso a Manfredonia ha qualcosa di magico! Il Picccolo Parco Giochi gestito dall’Associazione Angeli21da poco si è trasformato per il Festival D’Autunno. Dallo scorso 27 ottobre 2025 e fino al 10 Novembre il parco si è arricchito di una magica ambientazione in stile Halloween.

🛝Il Parco per i giorni 27/28/29/30/31 Ottobre e 1/2 Novembre avrà i seguenti orari di apertura:

⏰ Tutti i pomeriggi

Dalle 16.00 alle 20.00

📆 1/2 Novembre anche la mattina dalle 09.30 alle12.30

Il parco resterà aperto fino al 10 Novembre per dare la possibilità a tutti gli istituti scolastici di fargli visita.

🎫INGRESSO LIBERO

Si ringraziano tutte le persone, associazioni e aziende che hanno collaborato all’allestimento e animazione del Parco: