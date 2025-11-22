Eventi Manfredonia
Manfredonia, il gruppo La Fenice apre le iscrizioni per Carnevale
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, il gruppo La Fenice apre le iscrizioni per Carnevale
“MANFREDONJE UASTE E AGGIOSTE: resto, quindi sogno”
La Fenice è lieta di presentarvi il suo gruppo in concorso per la 72ª Edizione del Carnevale di Manfredonia.
dal SABATO 22 NOVEMBRE
(fino ad esaurimento posti)
16:00 – 20:00
” La Fenice “ in Via Arpi 15
Etá 20+
(munirsi di fotocopia di documento
di identità fronte-retro)
Sarà possibile visionare i bozzetti durante le iscrizioni
Fremiamo dalla voglia di mostrarvi e coinvolgervi nel nostro progetto che rappresenta la mente di chi va ed il cuore di chi resta
Noi siamo pronti.. e voi?!