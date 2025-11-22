Eventi Manfredonia

Manfredonia, il gruppo La Fenice apre le iscrizioni per Carnevale

Redazione22 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il gruppo La Fenice apre le iscrizioni per Carnevale

“MANFREDONJE UASTE E AGGIOSTE: resto, quindi sogno”

La Fenice è lieta di presentarvi il suo gruppo in concorso per la 72ª Edizione del Carnevale di Manfredonia.

ISCRIZIONI APERTE

🗓️ dal SABATO 22 NOVEMBRE

(fino ad esaurimento posti)

🕒 16:00 – 20:00

📍” La Fenice “ in Via Arpi 15

⚠️ Etá 20+

(munirsi di fotocopia di documento

di identità fronte-retro)

‼️Sarà possibile visionare i bozzetti durante le iscrizioni‼️

Fremiamo dalla voglia di mostrarvi e coinvolgervi nel nostro progetto che rappresenta la mente di chi va ed il cuore di chi resta ❤️‍🩹

Noi siamo pronti.. e voi?!

Redazione22 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©