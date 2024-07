Manfredonia: il belvedere della montagna, è proprio un bel vedere?

Nel cuore del Parco Nazionale del Gargano a 8 chilometri circa da Manfredonia sul SP.57 per la Montagna, troviamo il belvedere, un’area di sosta particolare per la sua posizione geografica, dove è possibile ammirare e fotografare la natura in tutto il suo splendore e in particolare il golfo di Manfredonia, specialmente di sera.

La denuncia del responsabile delle Guardie Ambientali Italiane Alessandro Manzella, all’ente Parco del Gargano e al Comune di Manfredonia, per la mancanza di cestini per rifiuti nell’area del belvedere, dove malgrado tutto, è meta di automobilisti, motociclisti, ciclisti e turisti in transito.

La mancanza di cestini per la raccolta rifiuti in detta area, comporta immondizia sparsa nell’ambiente e con questo, non possono essere giustificati gli incivili, ma almeno le ISTITUZIONI, che facciano la loro parte.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane