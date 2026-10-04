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Manfredonia, grande affluenza al microchip day

Grande affluenza questa mattina in Piazza del Popolo per il nostro Microchip Day, una giornata che conferma quanto sia importante continuare a investire sulla corretta gestione e sulla tutela degli animali d’affezione.

La microchippatura non è un semplice adempimento: significa identificare e tutelare i nostri cani e gatti, facilitare il loro ritrovamento in caso di smarrimento, contrastare l’abbandono e contribuire a costruire una comunità più responsabile.

Un ringraziamento particolare va alla veterinaria Vanessa Faillace, a Marco Lupoli dell’ENPA, all’agente di Polizia Locale Michele Prencipe, alla Commissione Comunale con delega al Benessere Animale, alla P.A.S.E.R. per la collaborazione e a tutti i volontari che hanno reso possibile questa giornata con disponibilità, competenza e passione.

Fondamentale, ancora una volta, la collaborazione tra Comune di Manfredonia, ASL Foggia ed ENPA, perché è proprio lavorando insieme che possiamo ottenere risultati concreti sul territorio.

E non poteva esserci giornata più significativa: oggi, 4 ottobre, celebriamo San Francesco d’Assisi, simbolo universale di rispetto e amore per ogni creatura. Un motivo in più per dare a questa iniziativa un significato che va oltre il servizio offerto e parla di cura, rispetto e civiltà.

Grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato così numerosi. La risposta di oggi ci dice che cresce la sensibilità verso il benessere animale e che Manfredonia può diventare, giorno dopo giorno, una città sempre più attenta e responsabile verso cani e gatti che fanno parte della nostra comunità.

Maria Teresa Valente

Assessora con delega al Benessere Animale