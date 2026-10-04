Manfredonia, grande affluenza al microchip day
Manfredonia, grande affluenza al microchip day
Grande affluenza questa mattina in Piazza del Popolo per il nostro Microchip Day, una giornata che conferma quanto sia importante continuare a investire sulla corretta gestione e sulla tutela degli animali d’affezione.
La microchippatura non è un semplice adempimento: significa identificare e tutelare i nostri cani e gatti, facilitare il loro ritrovamento in caso di smarrimento, contrastare l’abbandono e contribuire a costruire una comunità più responsabile.
Un ringraziamento particolare va alla veterinaria Vanessa Faillace, a Marco Lupoli dell’ENPA, all’agente di Polizia Locale Michele Prencipe, alla Commissione Comunale con delega al Benessere Animale, alla P.A.S.E.R. per la collaborazione e a tutti i volontari che hanno reso possibile questa giornata con disponibilità, competenza e passione.
Fondamentale, ancora una volta, la collaborazione tra Comune di Manfredonia, ASL Foggia ed ENPA, perché è proprio lavorando insieme che possiamo ottenere risultati concreti sul territorio.
E non poteva esserci giornata più significativa: oggi, 4 ottobre, celebriamo San Francesco d’Assisi, simbolo universale di rispetto e amore per ogni creatura. Un motivo in più per dare a questa iniziativa un significato che va oltre il servizio offerto e parla di cura, rispetto e civiltà.
Grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato così numerosi. La risposta di oggi ci dice che cresce la sensibilità verso il benessere animale e che Manfredonia può diventare, giorno dopo giorno, una città sempre più attenta e responsabile verso cani e gatti che fanno parte della nostra comunità.
Maria Teresa Valente
Assessora con delega al Benessere Animale