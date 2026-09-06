Affari Tuoi 2026, le novità: arriva Tommasino e debutta il contropacco nel game show di Stefano De Martino

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Affari Tuoi sta per tornare e questa volta Stefano De Martino non si limiterà a riaprire i pacchi: proverà a cambiare passo. Dal 6 settembre 2026, nell’access prime time di Rai 1, il game show riparte con una nuova casa, un regolamento aggiornato e due novità destinate a diventare protagoniste della stagione: Tommasino, il nuovo cane del programma, e il contropacco, un innesto comico pensato per trasformare la tensione del gioco in spettacolo. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è Tommasino? Come funziona il contropacco? E in che modo queste novità cambieranno Affari Tuoi 2026/2027?

Chi è Tommasino, il nuovo cane di Affari Tuoi?

La prima novità che il pubblico noterà è l’arrivo di Tommasino, un cucciolo di circa un anno che raccoglie l’eredità di Gennarino, la mascotte storica del programma. Dopo anni davanti alle telecamere, Gennarino lascia il posto al suo “successore”, presentato con ironia da De Martino come il “nipote” del cane più famoso dei pacchi.

Tommasino non è un semplice elemento scenico: è una presenza pensata per accompagnare concorrenti e spettatori nei momenti più delicati della partita. La sua comparsa servirà a stemperare la tensione, a creare complicità con il pubblico e a dare continuità a una tradizione che negli anni è diventata parte dell’identità del programma.

Il debutto del cucciolo avverrà nella nuova cornice degli studi Rai di Milano, uno spazio più moderno e versatile che permetterà di valorizzare anche gli elementi di intrattenimento legati alla mascotte. Tommasino è destinato a diventare uno dei volti più riconoscibili della stagione, soprattutto sui social, dove le mascotte del programma hanno sempre avuto un seguito enorme.

Come funziona il contropacco e perché è la novità più attesa?

La seconda grande novità della stagione è il contropacco, ideato da Herbert Ballerina, confermato nel cast insieme a Martina Miliddi. Non si tratta di un pacco aggiuntivo inserito nella meccanica tradizionale, ma di un elemento pensato per cambiare il ritmo della puntata.

Il contropacco avrà un valore specifico all’interno del gioco, ma la sua funzione principale sarà narrativa: una parentesi comica pensata per alleggerire la tensione quando il concorrente si trova davanti alle decisioni più complicate. In pratica, potrebbe comparire nei momenti cruciali, quando il giocatore deve scegliere se accettare l’offerta del Dottore o proseguire con l’apertura dei pacchi. La sua presenza introduce un elemento di imprevedibilità che potrebbe diventare un tormentone della stagione.

Stefano De Martino ha scherzato sul rapporto dei concorrenti con la nuova trovata: “Meglio trovarlo presto e soprattutto meglio non tornarci a casa”. Una battuta che lascia intuire che il contropacco potrebbe avere conseguenze inattese, capaci di cambiare l’andamento della partita o di introdurre momenti di puro intrattenimento.

In che modo Tommasino e il contropacco cambiano Affari Tuoi 2026/2027?

Le novità introdotte non stravolgono la struttura storica di Affari Tuoi, che resta fedele ai suoi elementi fondamentali: i 20 rappresentanti delle regioni italiane, le offerte del Dottore, i cambi, la tensione crescente e le scelte che possono ribaltare una partita in pochi secondi. Ma Tommasino e il contropacco segnano un’evoluzione chiara del format.

Il nuovo studio milanese, dominato da un grande ledwall e progettato per cambiare rapidamente luci e scenografie, permette di ampliare la componente di intrattenimento. L’obiettivo è trasformare l’access prime time in un vero piccolo varietà, con ospiti, momenti musicali e appuntamenti speciali anche in diretta.

Tommasino diventa il simbolo della continuità emotiva del programma, mentre il contropacco rappresenta l’innesto comico che può alleggerire la tensione e rendere ogni puntata più dinamica. Due elementi che, insieme, puntano a rafforzare l’identità del programma e a renderlo più competitivo nella sfida con il game show concorrente che domina la stessa fascia oraria.

Affari Tuoi risponde con un mix di tradizione e innovazione: i pacchi restano, ma intorno ai pacchi nasce un nuovo modo di raccontare la partita, più spettacolare, più moderno e più vicino alle abitudini del pubblico.