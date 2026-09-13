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Pizzomunno Cup, vince ancora Indigo della Lega Navale di Manfredonia

Dopo il successo dello scorso anno, Indigo dell’armatore Michele Di Candia (Lega Navale di Manfredonia), fa il bis e conquista anche la XXXIV edizione della Regata del Gargano.

L’imbarcazione vincitrice ha preceduto Pazza idea 4 (armatore Gianvito Caldarulo – C.V. Bari) e, la terza sul podio, L’ottavo peccato (armatore Marco Mucci – LNI Trani).

La seconda giornata di regata si è svolta in condizioni impegnative, con il forte maestrale e onde che hanno raggiunto circa un metro e mezzo. Per garantire la sicurezza degli equipaggi, il presidente del Comitato di Regata Mario Cucciolla e il presidente della Lega Navale di Manfredonia Lorenzo Di Candia hanno ritenuto opportuno di spostare l’area di partenza da Baia San Francesco allo specchio d’acqua a largo del Pizzomunnodi Vieste, in una zona maggiormente ridossata e meno esposta all’azione diretta del vento.

Ha spiegato il Presidente Di Candia: «Portare la partenza in una zona della costa ridossata e meno esposta all’azione diretta del forte maestrale ha costituito una necessità imprescindibile per offrire a tutte le barche in gara garanzie di maggiore sicurezza».

A chiudere la manifestazione sarà la cerimonia di premiazione, in programma questa sera, 13 settembre alle ore 20:00 presso la Lega Navale di Manfredonia in Viale Miramare, ribattezzata per l’occasione Vela Village, dove saranno celebrati i protagonisti di questa XXXIV edizione.

Ufficio Stampa Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia