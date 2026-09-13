Pizzomunno Cup, vince ancora Indigo della Lega Navale di Manfredonia
Pizzomunno Cup, vince ancora Indigo della Lega Navale di Manfredonia
Dopo il successo dello scorso anno, Indigo dell’armatore Michele Di Candia (Lega Navale di Manfredonia), fa il bis e conquista anche la XXXIV edizione della Regata del Gargano.
L’imbarcazione vincitrice ha preceduto Pazza idea 4 (armatore Gianvito Caldarulo – C.V. Bari) e, la terza sul podio, L’ottavo peccato (armatore Marco Mucci – LNI Trani).
La seconda giornata di regata si è svolta in condizioni impegnative, con il forte maestrale e onde che hanno raggiunto circa un metro e mezzo. Per garantire la sicurezza degli equipaggi, il presidente del Comitato di Regata Mario Cucciolla e il presidente della Lega Navale di Manfredonia Lorenzo Di Candia hanno ritenuto opportuno di spostare l’area di partenza da Baia San Francesco allo specchio d’acqua a largo del Pizzomunnodi Vieste, in una zona maggiormente ridossata e meno esposta all’azione diretta del vento.
Ha spiegato il Presidente Di Candia: «Portare la partenza in una zona della costa ridossata e meno esposta all’azione diretta del forte maestrale ha costituito una necessità imprescindibile per offrire a tutte le barche in gara garanzie di maggiore sicurezza».
A chiudere la manifestazione sarà la cerimonia di premiazione, in programma questa sera, 13 settembre alle ore 20:00 presso la Lega Navale di Manfredonia in Viale Miramare, ribattezzata per l’occasione Vela Village, dove saranno celebrati i protagonisti di questa XXXIV edizione.
Ufficio Stampa Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia