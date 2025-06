[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia-Foggia, incidente per Giandiego Gatta: “Sto bene, grazie a Dio”

Voglio ringraziare le centinaia di amici che mi hanno scritto e telefonato per sincerarsi delle mie condizioni di salute a seguito di un incidente occorsomi mentre mi stavo recando a Foggia per prendere il treno che mi avrebbe condotto a Roma. Sono felice di esserne uscito incolume e di avere evitato la collisione con il veicolo che mi ha tagliato improvvisamente la strada mentre ero in fase di sorpasso, impedendo conseguenze molto più gravi.

Un abbraccio affettuoso a tutti!

Lo ha scritto l’Onorevole Giandiego Gatta su Facebook