Al via gli Uisp Games a Pugnochiuso

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AL VIA GLI UISP GAMES: SPORT, COMUNITÀ E TERRITORIO IN MOVIMENTO

Prendono il via oggi gli UISP Games, il nuovo format di manifestazione sportiva promosso dal Comitato UISP Foggia-Manfredonia e pensato per mettere insieme sport, partecipazione, benessere, relazioni e valorizzazione del territorio.

Per tre giorni, da venerdì 15 a domenica 17 maggio, i partecipanti saranno ospiti del Pugnochiuso Resort, nella splendida cornice del Gargano, che diventerà uno spazio aperto di sport, attività, incontri e condivisione, accogliendo atleti, praticanti, famiglie, associazioni, istruttori e volontari in un programma ricco e articolato.

11 discipline sportive, con oltre 30 sessioni di attività e più di 350 partecipanti. In programma ballo, ju-jitsu e judo, pickleball, trekking, nuoto, tai chi, tiro con l’arco, beach volley, burraco, orienteering, tennis e yoga: attività diverse, pensate per coinvolgere persone di età, esperienze e abilità differenti.

Gli UISP Games nascono con l’obiettivo di raccontare uno sport accessibile, inclusivo e capace di accogliere tutte e tutti. Uno sport che non si limita alla prestazione, ma diventa occasione di incontro, scoperta, benessere e relazione.

Grande attenzione sarà dedicata anche al valore delle differenze e alla parità di genere, intesa come responsabilità concreta: garantire pari opportunità di partecipazione, protagonismo ed espressione a donne e uomini, bambine e bambini, ragazze e ragazzi.

“Con gli UISP Games vogliamo costruire un’esperienza che vada oltre la singola gara o attività sportiva – commenta Nancy Zorretti, Presidente UISP Foggia-Manfredonia –. Vogliamo creare occasioni di incontro, benessere e comunità, confermando la nostra idea di sport sociale: uno sport che unisce, educa, include e lascia un segno nei luoghi e nelle persone”.

La manifestazione proseguirà fino a domenica, trasformando il Pugnochiuso Resort in un luogo di sport, amicizia, partecipazione e condivisione.

Buoni UISP GAMES a tutti!

Guidati dalla Passione, uniti dallo Sport