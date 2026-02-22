[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia-Ferrandina, Pezzella: “Questa squadra poteva avere diversi punti in più”

“Sapevamo l’importanza della partita. Abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo. Il Ferrandina è una squadra fisica, ostica. Abbiamo giocato con la mente libera, senza pensare eccessivamente al risultato” così mister Pezzella al termine di Manfredonia-Ferrandina, finita 2-0.

“La nostra squadra deve giocare a calcio, non deve fare la guerra. Sono state due/tre settimane pesanti dal punto di vista mentale. Questa squadra poteva avere tanti punti in più, ma tre/quattro punti sulla coscienza li abbiamo noi” dice il tecnico del Manfredonia.

Su Ceparano: “Non mi piace parlare dei singoli, ma Ceparano ha delle qualità importanti, è un giocatore da categorie superiori, come molti altri”

Giacobbe: “Giocatore recuperato”.

Sulla prossima gara: “Preparare le partite in maniera maniacale, la differenza la fanno i dettagli”.