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Manfredonia, Famiano: “Troppi punti persi in trasferta, è il nostro vero punto debole”

“La sconfitta di domenica ci ha lasciato l’amaro in bocca, il nostro ruolino di marcia in casa è sempre stato importante, venivamo da 6 mesi di punti conquistati al Miramare” dice Pietro Famiano a TeleSveva nel corso della trasmissione Super Mario Sport.

“Non ce l’aspettavamo, il Gravina era messo bene in campo. Si tratta di una squadra che ha vinto 5 delle ultime 7” dice il direttore.

“In questa fase di stagione i dettagli fanno la differenza, tutto può andare bene come tutto può andare storto. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro calcio e metterci un pò di cattiveria…” concludendo che “Per la salvezza ci vogliono 42 punti. Il nostro punto debole sono le trasferte, bisogna migliorare”.

Chiude l’intervento dicendo che per Carullo “Sono escluse fratture, potrebbe esserci qualcosa a livello tendineo, speriamo di riaverlo presto”.