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Manfredonia, Famiano: “Mancata cattiveria. Preoccupati per Carullo”
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Manfredonia, Famiano: “Mancata cattiveria. Preoccupati per Carullo”
Non trova scuse Pietro Famiano, che oggi ha sostituito Pezzella in panchina (giovedì a Foggia sarà out anche lui per squalifica) per la sconfitta interna del Manfredonia contro il Gravina.
“Siamo partiti bene, abbiamo creato anche palle goal, ma ci è mancata la consueta cattiveria” spiega ai microfoni del club.
“Giovedì contro l’Heraclea sarà la prima di cinque finali” spiega “Nulla è ancora deciso, dipende da noi”.
Sull’infortunio di Carullo, portato in ambulanza in ospedale: “Le sensazioni non sono buone, siamo preoccupati. Speriamo nulla di rotto”.