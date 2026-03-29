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Manfredonia, Famiano: “Mancata cattiveria. Preoccupati per Carullo”

Redazione29 Marzo 2026
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Manfredonia, Famiano: “Mancata cattiveria. Preoccupati per Carullo”

Non trova scuse Pietro Famiano, che oggi ha sostituito Pezzella in panchina (giovedì a Foggia sarà out anche lui per squalifica) per la sconfitta interna del Manfredonia contro il Gravina.

“Siamo partiti bene, abbiamo creato anche palle goal, ma ci è mancata la consueta cattiveria” spiega ai microfoni del club.

“Giovedì contro l’Heraclea sarà la prima di cinque finali” spiega “Nulla è ancora deciso, dipende da noi”.

Sull’infortunio di Carullo, portato in ambulanza in ospedale: “Le sensazioni non sono buone, siamo preoccupati. Speriamo nulla di rotto”.

https://www.youtube.com/watch?v=P1Ys-ecYKZU&t=7s
Redazione29 Marzo 2026
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