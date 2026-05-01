Manfredonia, evento formativo: gestire il rischio corruttivo negli appalti
Evento formativo: gestire il rischio corruttivo negli appalti, un nuovo impegno per amministratori, dipendenti comunali e cittadini. Martedì 5 maggio 2026.
ORE 9:00 – 13:00
SALUTI ISTITUZIONALI
Giuseppe Busia, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (da remoto)
Paolo Giovanni Grieco, Prefetto di Foggia
Noè Andreano, Vice Presidente ANCI Puglia e Sindaco di Casalvecchio di Puglia
Sindaci dei Comuni sottoscrittori del Protocollo:
Maria Aida Episcopo, Sindaco di Foggia; Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia; Michele Bisceglia, Sindaco di Mattinata; Francesco Bonito, Sindaco di Cerignola; Pierpaolo d’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo; Domenico Di Vito, Sindaco di Orta Nova
INTRODUCE E MODERA
Alfredo Mignozzi, Segretario ANCI Puglia e Segretario generale Comune di Foggia e Bitetto
INTERVENGONO
Consuelo del Balzo, Consigliere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
La gestione del rischio corruttivo nell’area contratti pubblici
Italo Borrello, Unità di Informazione Finanziaria (UIF) Banca d’Italia (da remoto)
Segnalazioni e comunicazioni di operazioni sospette: soggetti obbligati, contenuti, finalità
Leonardo Ricci, Comandante del Gruppo Tutela Risparmio del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
Approfondimento delle SOS, controlli in materia di appalti PNRR e individuazione del titolare effettivo
RPCT e Referenti area contratti pubblici dei Comuni del Protocollo:
Cerignola: Paola Alessandra Ferrucci, Segretario generale RPCT; Francesco Patruno, Dir. Resp. CUC associata e RASA;
Foggia: Alfredo Mignozzi, Segretario generale RPCT; Marenza Lombardi, Responsabile servizio informatico; Manfredonia:
Giacomo Scalzulli, Segretario Generale; Michele Prencipe, dirigente del Settore Lavori Pubblici; Monte Sant’Angelo:
Maria Cesira Anna Celeste, RPCT; Giampiero Bisceglia, Responsabile III Settore Tecnico; Orta Nova: Rosaria Claudione,
Segretario Generale – RPCT; Potito Gallo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Dalla teoria alla pratica: focus sulle misure anticorruzione adottate da parte dei Comuni post scioglimento
Antonello De Stasio, Dirigente Settore “Appalti, SUA e Contratti” della Provincia di Foggia
La gestione del rischio nell’attività di delega di committenza
CONCLUSIONI
Consuelo del Balzo, Consigliere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione