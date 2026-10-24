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Manfredonia, esposta in Comune la bandiera delle Nazioni Unite

Oggi, 24 ottobre, sul Palazzo comunale di Manfredonia è esposta la bandiera delle Nazioni Unite, a 81 anni dalla nascita dell’ONU.

Esporla significa riconoscersi nella responsabilità di costruire la pace, difendere i diritti umani e sostenere la cooperazione tra i popoli.

Il nostro pensiero va alle popolazioni dell’Ucraina, della Palestina e del Libano, del Sudan e del Sud Sudan, della Repubblica Democratica del Congo, dello Yemen, dell’Afghanistan, del Myanmar e di Haiti. E a tutte le persone che affrontano guerre, persecuzioni, fame ed emergenze, anche lontano dall’attenzione internazionale.

In questi e in molti altri contesti, le Nazioni Unite e le loro agenzie assistono le popolazioni, proteggono i rifugiati, sostengono cure e istruzione, documentano le violazioni dei diritti umani e lavorano per aprire spazi di dialogo. Un impegno che attraversa anche le emergenze sanitarie e le conseguenze delle calamità e della crisi climatica.

Le divisioni tra gli Stati e i veti nel Consiglio di Sicurezza hanno ostacolato decisioni necessarie alla protezione dei civili. Sono limiti che chiedono di rafforzare l’ONU e di assumere fino in fondo gli impegni della sua Carta.

Nel messaggio per questa giornata, il Segretario generale António Guterres richiama una scelta precisa: «Il dialogo al posto delle divisioni. La cooperazione al posto dello scontro. La solidarietà al posto della paura».

Manfredonia si riconosce in questa scelta: una città che accoglie, ascolta e tiene aperto il dialogo. Una comunità in cui chi arriva possa trovare un luogo a cui appartenere e chi vive una difficoltà possa trovare ascolto e sostegno.

È questa la pace che scegliamo come bandiera: quella che prende forma nella ricerca di giustizia, nella difesa dei diritti, nella cura delle persone. Nella capacità di riconoscere nell’altro un’umanità che ci accomuna e ci impegna.