“Manfredonia esige una programmazione attenta ed un’amministrazione efficiente. Ma nulla si vede”

Il Consiglio comunale non si riuniva da circa quattro mesi, per trattare le interrogazioni alla giunta, proposte dai consiglieri.



Ieri, abbiamo, finalmente, discusso gli atti depositati con Fabio Di Bari:



-gli impianti di distribuzione dei carburanti, presenti all’interno del centro abitato, pongono anche problemi di sicurezza e, quindi, abbiamo chiesto controlli specifici;

-la manutenzione degli edifici scolastici richiede interventi puntuali e rapidi, in considerazione dello stato gravemente deficitario di molti di essi;

-la definizione del percorso per la gestione del servizio di igiene urbana, da parte della giunta, e’ segnata da numerose opacità e scelte assunte senza coinvolgere il consiglio comunale. Inoltre, i lavoratori, non essendo stati stabilizzati senza un motivo valido, hanno proposto ricorsi dagli effetti potenzialmente devastanti;

-il centro sociale per anziani “Rita Levi Montalcini” necessita di approfondimenti mirati, circa le modalità gestionali dello stesso;

-la giunta, con proprio atto, ha riqualificato debiti fuori bilancio, già inseriti nel piano di riequilibrio, in maniera arbitraria, sotto l’aspetto formale e sostanziale;

-l’ organizzazione dell’edizione 2026 del carnevale appare ancora avvolta da un alone di mistero, mentre il tempo stringe(15 febbraio la data di svolgimento).

La valorizzazione di Manfredonia esige una programmazione attenta ed un’amministrazione efficiente, pronta e condivisa

Nulla di tutto questo s’intravede nel presente ed all’orizzonte.

Ugo Galli – Forza Italia Manfredonia