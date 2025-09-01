Manfredonia

Manfredonia, ecoballe ancora non rimosse. Manzella: “Forse dimenticate”

Alessandro Manzella1 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ecoballe ancora non rimosse. Manzella: “Forse dimenticate”

Manfredonia 1 settembre 2025

Zona industriale Pip D/46 – ecoballe non ancora rimosse.

👉Le Guardie Ambientali Italiane, attraverso il suo responsabile Alessandro Manzella, denunciano un situazione grave ambientale “forse dimenticata”.

👇Quanto tempo, bisogna ancora aspettare, per bonificare le ECOBALLE parzialmente bruciate, nell’area industriale zona PIP D/46 ?

Parliamo di tonnellate di rifiuti speciali, provenienti dalla Campania, abbandonati illecitamente sul nostro territorio:

Nell’ex lido Bagni Romagna: le tonnellate di ecoballe, tentarono di bruciarle, ma grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, fu evitato un disastro ambientale e poi, subito dopo vennero rimosse.

Su Monte Aquilone (ex ENEA): l’incendio, purtroppo, andò “a buon fine” riducendo tutto in un cumulo di cenere tossica.

Non ci fu nessuno intervento, per lo spegnimento dell’incendio e danni ambientali incalcolabili (area protetta del PNG).

Nella zona industriale PIP D/46: anche qui le fiamme hanno incenerito il 50% circa, dei rifiuti ECOBALLE, ma quelle rimaste, stanno ancora lì, sul piazzale. Quest’ultimo incendio, grazie all’intervento delle Guardie Ambientali Italiane, che allertarono subito i Vigili del Fuoco, fu evitato un’altro disastro ambientale.

👉 La bonifica non è un favore: è un dovere. 👈

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane

Alessandro Manzella1 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]