Manfredonia, ecoballe ancora non rimosse. Manzella: “Forse dimenticate”

Manfredonia 1 settembre 2025

Zona industriale Pip D/46 – ecoballe non ancora rimosse.

Le Guardie Ambientali Italiane, attraverso il suo responsabile Alessandro Manzella, denunciano un situazione grave ambientale “forse dimenticata”.

Quanto tempo, bisogna ancora aspettare, per bonificare le ECOBALLE parzialmente bruciate, nell’area industriale zona PIP D/46 ?

Parliamo di tonnellate di rifiuti speciali, provenienti dalla Campania, abbandonati illecitamente sul nostro territorio:

Nell’ex lido Bagni Romagna: le tonnellate di ecoballe, tentarono di bruciarle, ma grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, fu evitato un disastro ambientale e poi, subito dopo vennero rimosse.

Su Monte Aquilone (ex ENEA): l’incendio, purtroppo, andò “a buon fine” riducendo tutto in un cumulo di cenere tossica.

Non ci fu nessuno intervento, per lo spegnimento dell’incendio e danni ambientali incalcolabili (area protetta del PNG).

Nella zona industriale PIP D/46: anche qui le fiamme hanno incenerito il 50% circa, dei rifiuti ECOBALLE, ma quelle rimaste, stanno ancora lì, sul piazzale. Quest’ultimo incendio, grazie all’intervento delle Guardie Ambientali Italiane, che allertarono subito i Vigili del Fuoco, fu evitato un’altro disastro ambientale.

La bonifica non è un favore: è un dovere.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane