Manfredonia e il Gargano entrano nel circuito Erasmus+ con GEM

Manfredonia si apre a nuove opportunità grazie a GEM – Gargano Europe Mobility, l’agenzia che porta il programma Erasmus+ nel nostro territorio. Un passo importante che trasforma la città in una meta di riferimento per studenti, tirocinanti e insegnanti europei alla ricerca di un’esperienza formativa in un contesto unico.

Erasmus+: un’opportunità di crescita per studenti e territorio

Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea che sostiene la mobilità internazionale per favorire l’apprendimento e la crescita professionale. Ogni anno, migliaia di giovani scelgono di partire per un tirocinio o un periodo di studio all’estero, arricchendo il proprio bagaglio culturale e migliorando le proprie competenze linguistiche.

Grazie a GEM, Manfredonia e il Gargano diventano una nuova destinazione per questi percorsi. Un’esperienza che va oltre il turismo: chi arriva per un tirocinio ha l’opportunità di conoscere davvero il territorio, viverlo quotidianamente e contribuire al suo sviluppo con uno sguardo nuovo e dinamico.

GEM: un ponte tra Manfredonia e l’Europa

GEM – Gargano Europe Mobility si occupa di coordinare e promuovere i progetti Erasmus+, offrendo supporto a studenti, insegnanti e organizzazioni coinvolte. L’obiettivo è garantire esperienze formative di qualità, monitorando i progetti e favorendo la partecipazione ai programmi di mobilità.

Manfredonia offre un contesto ideale per accogliere studenti e tirocinanti europei: scuole di ogni ordine e grado, strutture ricettive pronte a ospitare i partecipanti, una posizione strategica che permette di raggiungere luoghi di grande valore storico e culturale, come Monte Sant’Angelo, patrimonio UNESCO. Un mix perfetto per un’esperienza di studio e lavoro immersiva.

Un’occasione per il futuro della città

L’arrivo di Erasmus+ non è solo una grande opportunità per i giovani che scelgono Manfredonia, ma anche per la città stessa. Oltre a valorizzare il territorio e le sue risorse, favorisce un turismo più consapevole e duraturo, fatto di persone che non si limitano a visitare, ma che scelgono di restare per settimane o mesi, vivendo a pieno la realtà locale.

Con GEM, Manfredonia e il Gargano si affermano come nuove destinazioni di mobilità internazionale. Un’occasione di crescita e scambio culturale che rafforza il legame tra il nostro territorio e l’Europa, aprendoci a nuove prospettive per il futuro.