Politica Manfredonia

Manfredonia, due nuovi agenti di Polizia Locale e funzionario amministrativo

Comunicato Stampa16 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, due nuovi agenti di Polizia Locale e funzionario amministrativo

📍L’Amministrazione Comunale rafforza e rende più equilibrato l’organico, migliorando i servizi per cittadini e imprese.

🚓Assunti ulteriori 2 agenti di polizia locale a tempo determinato, in linea con la previsione programmata di dieci unità complessive, per assicurare un presidio costante del territorio e la sicurezza dei cittadini .


📍Conclusa assunzione per sostituzione di nuovo funzionario amministrativo a tempo determinato Dott. Sergio Versati, mediante attingimento da graduatoria, con l’obiettivo di mantenere alto il rapporto con il cittadino presso gli sportelli tributari, fornendo informazioni puntuali e supporto sulle singole situazioni debitorie (D.D. n. 1650 del 10/09/2025) .


L’Assessore al Personale Sara Delle Rose: “Abbiamo lavorato per distribuire le risorse in modo mirato, creando un organico più equilibrato, capace di rispondere meglio alle esigenze della città e dei cittadini.”

Comunicato Stampa16 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]