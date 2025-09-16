Manfredonia, due nuovi agenti di Polizia Locale e funzionario amministrativo
📍L’Amministrazione Comunale rafforza e rende più equilibrato l’organico, migliorando i servizi per cittadini e imprese.
🚓Assunti ulteriori 2 agenti di polizia locale a tempo determinato, in linea con la previsione programmata di dieci unità complessive, per assicurare un presidio costante del territorio e la sicurezza dei cittadini .
📍Conclusa assunzione per sostituzione di nuovo funzionario amministrativo a tempo determinato Dott. Sergio Versati, mediante attingimento da graduatoria, con l’obiettivo di mantenere alto il rapporto con il cittadino presso gli sportelli tributari, fornendo informazioni puntuali e supporto sulle singole situazioni debitorie (D.D. n. 1650 del 10/09/2025) .
L’Assessore al Personale Sara Delle Rose: “Abbiamo lavorato per distribuire le risorse in modo mirato, creando un organico più equilibrato, capace di rispondere meglio alle esigenze della città e dei cittadini.”