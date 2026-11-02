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Manfredonia, domani riaprono le scuole. Restano chiuse Villa Comunale e Pineta di Siponto

Si comunica alla cittadinanza che è stata emanata l’Ordinanza Sindacale n. 71 del 2 novembre 2026 relativa all’evoluzione delle condizioni meteorologiche sul nostro territorio.

L’allerta meteo arancione resterà in vigore fino alle ore 06:00 di domani, momento a partire dal quale il livello di criticità passerà ad ALLERTA GIALLA.

Alla luce del quadro attuale e delle verifiche effettuate, il provvedimento dispone:

– SCUOLE: Riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, con regolare ripresa delle attività didattiche.

– CIMITERO COMUNALE: Revoca della precedente interdizione e regolare riapertura al pubblico.

– VILLA COMUNALE E PINETA DI SIPONTO: Proroga della chiusura al pubblico fino a nuova disposizione. Il provvedimento si rende indispensabile per consentire ai tecnici comunali di completare le verifiche sulla stabilità delle alberature e degli arbusti a seguito delle forti raffiche di vento, a tutela dell’incolumità pubblica.

– CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.): Rimane pienamente operativo e presidiato per il monitoraggio costante del territorio e la gestione di eventuali emergenze.

Nelle ultime ore sono stati segnalati documenti e grafiche artefatte, generate o modificate tramite strumenti di Intelligenza Artificiale, recanti contenuti ingannevoli e non veritieri circa presunti provvedimenti comunali.

Si ricorda con assoluta fermezza che la falsificazione, la manipolazione e la divulgazione di atti della Pubblica Amministrazione – oltre a creare ingiustificato allarme e confusione tra i cittadini – costituiscono reati penalmente perseguibili (tra cui procurato allarme e falsità materiale in atti pubblici).